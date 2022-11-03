Армія РФ втрачає на день по 40 танків та БМП, - розвідка Великої Британії

В умовах контрнаступу ЗСУ російська армія втрачає по 40 танків та БМП на день. Вона отримала щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти з білоруських запасів.

Про це свідчать дані британської розвідки, опубліковані міністерством оборони Сполученого Королівства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається у зведенні, російські солдати в Україні незадоволені тим, що змушені воювати у старих бойових машинах піхоти, які вони називають алюмінієвими банками.

"У середині жовтня, перед лицем українських наступів, втрати російської бронетехніки зросли до більш ніж 40 одиниць на день, що приблизно еквівалентно боєздатності батальйону", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, останніми тижнями Росія отримала не менше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти з білоруських запасів.

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"Бронетанкові частини та артилерія займають центральне місце у способі ведення війни в Росії. Сили в Україні нині мають проблеми частково через труднощі з пошуком як артилерійських боєприпасів, так і достатньої справної бронетехніки на заміну", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.