Робота "зернового коридору" стабілізувалася, - міністр оборони Туреччини Акар

Робота "зернового коридору" та експорт продовольства з України морем стабілізувалися.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"О 12:00 в середу роботу механізму вивезення зерна було вирішено відновити. Робота морського коридору повністю нормалізована. Його функціонування триває, це гуманітарна місія", - заявив він.

При цьому міністр розповів, що після зриву Росією "зернової угоди" він вів переговори з українською стороною та головою російського Міноборони Сергієм Шойгу.

"Ми знову поговорили з нашими українськими колегами, і вони дали деякі запевнення. Ми передали це пану Шойгу", - уточнив Акар.

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