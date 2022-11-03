Робота "зернового коридору" стабілізувалася, - міністр оборони Туреччини Акар
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Робота "зернового коридору" та експорт продовольства з України морем стабілізувалися.
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"О 12:00 в середу роботу механізму вивезення зерна було вирішено відновити. Робота морського коридору повністю нормалізована. Його функціонування триває, це гуманітарна місія", - заявив він.
При цьому міністр розповів, що після зриву Росією "зернової угоди" він вів переговори з українською стороною та головою російського Міноборони Сергієм Шойгу.
"Ми знову поговорили з нашими українськими колегами, і вони дали деякі запевнення. Ми передали це пану Шойгу", - уточнив Акар.