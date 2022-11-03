Новини

Робота "зернового коридору" стабілізувалася, - міністр оборони Туреччини Акар

2 11115
зерно,порт
Робота "зернового коридору" та експорт продовольства з України морем стабілізувалися.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"О 12:00 в середу роботу механізму вивезення зерна було вирішено відновити. Робота морського коридору повністю нормалізована. Його функціонування триває, це гуманітарна місія", - заявив він.

При цьому міністр розповів, що після зриву Росією "зернової угоди" він вів переговори з українською стороною та головою російського Міноборони Сергієм Шойгу.

"Ми знову поговорили з нашими українськими колегами, і вони дали деякі запевнення. Ми передали це пану Шойгу", - уточнив Акар.

Також читайте: Росія відновлює участь у "зерновій ініціативі", бо отримала "письмові гарантії від України", – Міноборони РФ

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Anders Steiberg
    Для возобновления Зернового соглашения российская сторона ещё требовала от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота" - "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота"..
    Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота"? )
    Это то же самое если бы Гитлер во время 2МВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным больше не будем".. ))
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    так-турецький султан нагнув лапатного обісраного сцаря...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини