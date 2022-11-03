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3 листопада у Києві та 10 областях діятимуть графіки аварійних та погодинних відключень електроенергії

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У четвер, 3 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укренерго" повідомляє в телеграмі.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ). Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів.

Для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ). "У цьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", - наголосили в Укренерго.

У компанії нагадали, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Такі заходи дають можливість енергетикам якнайшвидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.

Посилання на сайти обленерго тут і тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" впроваджує обмеження електропостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Шо значить свЄрглі?! Йому ***** дав команду сваліть за поребрік. Воно ***** все зробило за 3 мільярди баксів шо ***** йому дав. За три роки армію зробий не дієздатною, на всі ключові місця влади посадив кацапів та прокацаплених падлів, не підписав асоціації з ЄС, та залишив на казначейських рахунках 100 тис. грн на всю країну і ще багато чого шо потрібно було ***** для тіпа прикриття його дій та віджимання територій.
  • Злий Грицько
    Кацап? Якби ви падли не купились на *********** рузьГій мір не не перекривали дороги нашим захисникам, не підтримували ***** то не було б ні 2014-го ні теперішньої війни. Це ж ви падли кричали шо вас ссук уШШімляютЬ та запрЄШШають на рЮззьгом разгАвАрАвАть.
  • Злий Грицько
    Ти падло прокацаплене хоч знаєш з чого Майдан почався? Хто покрошив черепа дітям на майдані?! Чого кровосіся та вся його шобла втекла за ********* перед цими подіями?! Люди вийшли вигнати донбасьорську шоблу яка хотіла заставити всю країну жити пА пАнятіям. Так шо заткни свій вонючий писок і не відкривай його більше!!!
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