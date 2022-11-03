3 листопада у Києві та 10 областях діятимуть графіки аварійних та погодинних відключень електроенергії

У четвер, 3 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укренерго" повідомляє в телеграмі.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ). Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів.

Для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ). "У цьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", - наголосили в Укренерго.

У компанії нагадали, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Такі заходи дають можливість енергетикам якнайшвидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.

Посилання на сайти обленерго тут і тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" впроваджує обмеження електропостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях