Розселяла військових РФ та допомагала окупантам: у Донецькій області викрито ще одну колаборантку

Жінка добровільно зголосилася були "в.о. голови адміністрації с. Рубці" у тимчасово окупованому селищі Донецької області

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканці Донеччини в добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо правоохоронцям, жінка у вересні 2022 року добровільно погодилась співпрацювати з ворогом та обійняла посаду так званої виконуючої обов’язки "голови адміністрації с. Рубці Краснолиманського району" квазіреспубліки "ДНР".

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До її обов’язків входило розпорядження фінансовими ресурсами населеного пункту, здійснення управління у сфері ЖКГ та торгівлі, розпорядження комунальним майном, координація діяльності підприємств, а також організація розселення і надання побутової допомоги військовим РФ.

Також колаборантка, використовуючи підконтрольні загарбникам ЗМІ, через мережу Інтернет здійснювала пропагандистські акції на підтримку окупаційної адміністрації РФ та формування думки серед населення про її законність і легітимність.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ за оперативного супроводу ГВ у м. Краматорську 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

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