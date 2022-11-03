Росіяни постачають нафту до США в обхід санкцій, - WSJ

Російська компанія "Лукойл" знайшов спосіб продавати свої нафтопродукти до США, не порушуючи міжнародні санкції.

Про це йдеться у розслідуванні The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нафтопереробний завод на Сицилії, яким володіє другий за розміром російський нафтогазовий гігант "Лукойл", виконує роль перевалочного пункту для сирої російської нафти, яка врешті-решт потрапляє до США у формі пального та інших перероблених нафтопродуктів", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це стало можливим завдяки лазівці в санкційному законодавстві, яка дозволяє поставки до США російської сировини за умови "перетворення її у іноземну продукцію". Попри те, що понад 90% нафти, яку переробляє цей завод на Сицилії, походить із Росії, кінцева продукція вже вважається італійською та може вільно експортуватися. З березня з цього заводу до США було відправлено 5 млн барелів нафтопродуктів, чого достатньо для наповнення баків 7 млн автомобілів.

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Російську нафту до Сицилії перевозять танкери компанії "Совкомфлот", яка перебуває під санкціями США. Перебування суден цієї компанії у Італії підтверджують численні супутникові знімки.

Прикметно, що компанію "Лукойл", на відміну від "Газпрому", не було внесено до американських санкційних списків і вона досі продає свою продукцію в 11 штатах.