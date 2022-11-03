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Росіяни постачають нафту до США в обхід санкцій, - WSJ

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нафта
Російська компанія "Лукойл" знайшов спосіб продавати свої нафтопродукти до США, не порушуючи міжнародні санкції.

Про це йдеться у розслідуванні The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нафтопереробний завод на Сицилії, яким володіє другий за розміром російський нафтогазовий гігант "Лукойл", виконує роль перевалочного пункту для сирої російської нафти, яка врешті-решт потрапляє до США у формі пального та інших перероблених нафтопродуктів", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це стало можливим завдяки лазівці в санкційному законодавстві, яка дозволяє поставки до США російської сировини за умови "перетворення її у іноземну продукцію". Попри те, що понад 90% нафти, яку переробляє цей завод на Сицилії, походить із Росії, кінцева продукція вже вважається італійською та може вільно експортуватися. З березня з цього заводу до США було відправлено 5 млн барелів нафтопродуктів, чого достатньо для наповнення баків 7 млн автомобілів.

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Російську нафту до Сицилії перевозять танкери компанії "Совкомфлот", яка перебуває під санкціями США. Перебування суден цієї компанії у Італії підтверджують численні супутникові знімки.

Прикметно, що компанію "Лукойл", на відміну від "Газпрому", не було внесено до американських санкційних списків і вона досі продає свою продукцію в 11 штатах.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    А ми ще дивуємусь як іранці під "санкціями" масово клепають БПЛА. Треш. Коротше,на ці дешеві "санкції" можна плюнути та розтерти.
  • Дмитрий 297cdebe
    А потом "удивление" откуда например в Иране платы Texas Instruments
  • Grey Flinn
    розраховувати можна тільки на себе. робити брудні бомби та ні кого не слухати. сьогодні байден завтра все може змінитися.бо це буде гарантія не використання росіянами самі розуміете чого. пропорційна відповідь лише зупинить
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