Росіяни знову намагаються під’єднати ЗАЕС до російської енергосистеми, - "Енергоатом"
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Росіяни вкотре намагаються під’єднати Запорізьку АЕС до Криму та захопленого сходу України.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
"Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", - йдеться в повідомленні.
За даними "Енергоатому", найближчим часом загарбники намагатимуться відремонтувати та під'єднати лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.