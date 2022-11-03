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Росіяни знову намагаються під’єднати ЗАЕС до російської енергосистеми, - "Енергоатом"

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заес
Росіяни вкотре намагаються під’єднати Запорізьку АЕС до Криму та захопленого сходу України.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

За даними "Енергоатому", найближчим часом загарбники намагатимуться відремонтувати та під'єднати лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Maryna Solska e862e0af
    "повернуть реки вспять", дегенерати.
  • VOLVO XC 70
    нет покоя кривожопым пардон и дурдому.. как сцарь такова и ОРДА....
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Як рашисти думають під'їднати лінії ЗАЕС до Криму ? Але достатньо артилерійського удару щоб знищити ті лінії і це буде як з Антонівським мостом тільки відремонтували знову нанесли удар.
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