2379 воєнних злочинів зареєстровано з початку деокупації Харківщини

Слідчі Національної поліції продовжують реєструвати воєнні злочини, що були скоєні російськими військовими під час окупації Харківської області.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ

"Слідчі Нацполіції України зареєстрували 2 379 воєнних злочинів (зокрема 63 – за минулу добу), вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (2093) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 243 кримінальні провадження розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України", - йдеться в повідомленні..

На визволених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів.

"Співробітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 789,2 га. Вилучено 25 035 вибухонебезпечних предметів, знищено – 3 250", - повідомили в поліції.

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