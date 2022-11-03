На окупованих територіях Луганщини після фільтрації зникають люди, - Гайдай

На окупованих територіях щодня посилюються фільтраційні заходи. В Міловому та Новопскові після вибіркових обшуків зникають люди.

Про це повідомив голова Луганського ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В Міловому та Новопскові посилено фільтраційні заходи. Після вибіркових обшуків в цих населених пунктах зникають люди. Щось дізнатися – живий родич чи ні – практично неможливо. Заспокоюються, коли затриманий повертається – зазвичай через місяць-другий", - йдеться в повідомленні.

Погіршується гуманітарна ситуація і в інших населених пунктах окупованої Луганської області.

" Вже неодноразово повідомлялося про значні проблеми із наявністю продуктів харчування в Лисичанську. Але зараз ситуація там "налагоджується". Разом із поліетиленовою плівкою із Татарстану привезли моркву, цибулю та буряки. В кого є діти – дають яблука. Круп чи м’яса в росіян немає", - повідомив Гайдай.

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