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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 74 000 осіб (+730 за добу), 1 442 БПЛА, 2 734 танки, 1 755 артсистем, 5 552 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 74 тис. осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу 74 000 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків - 2734 (+20) од,
  • бойових броньованих машин - 5552 (+27) од,
  • артилерійських систем - 1755 (+22) од,
  • РСЗВ - 390 (+3) од,
  • засоби ППО - 198 (+0) од,
  • літаків - 277 (+0) од,
  • гелікоптерів - 258 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1442 (+4),
  • крилаті ракети - 397 (+0),
  • кораблі - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4162 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 155 (+1).

Дані уточнюються.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 74 000 осіб (+730 за добу), 1 442 БПЛА, 2 734 танки, 1 755 артсистем, 5 552 броньовані машини 01

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Ці цифри помічені кровью захисників, зруйнованим житлом,горем і ранами. Тримайтесь і бережіть себе
  • vuiko dobrui
    Дякуємо ЗСУ !!! Слава Україні !!!
  • Kirill Ponomarev
    Тільки це не завдяки Зе, а скоріше всупереч
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