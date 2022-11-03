Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 74 000 осіб (+730 за добу), 1 442 БПЛА, 2 734 танки, 1 755 артсистем, 5 552 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 74 тис. осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно становлять:
- особового складу 74 000 (+730) осіб ліквідовано,
- танків - 2734 (+20) од,
- бойових броньованих машин - 5552 (+27) од,
- артилерійських систем - 1755 (+22) од,
- РСЗВ - 390 (+3) од,
- засоби ППО - 198 (+0) од,
- літаків - 277 (+0) од,
- гелікоптерів - 258 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1442 (+4),
- крилаті ракети - 397 (+0),
- кораблі - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4162 (+9) од,
- спеціальна техніка - 155 (+1).
Дані уточнюються.