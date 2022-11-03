МЗС спростувало заяву Путіна про "гарантії" від України в рамках зернової угоди

Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань в рамках зернової угоди. Росія повернулася до участі в угоді завдяки дипломатії Генсека ООН та президента Туреччини.

Про це пише у фейсбуці речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Владімір Путін заявив, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною "гарантій" про невикористання зернового коридору в військових цілях. Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди", - зауважив Ніколенко.

Він нагадав, що в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку.

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"Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала", - зазначив Ніколенко.

Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, додав речник.

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат", - додав Ніколенко.

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