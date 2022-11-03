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Вранці окупанти завдали ударів по околицях Інгульської громади на Миколаївщині, тривають обстріли Березнегуватської

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нацполіція,миколаївщина
За минулу добу ворог кілька разів обстріляв Миколаївщину, пошкоджені трансформаторна підстанція та водонапірна башта. Аварійно-ремонтні роботи з відновлення електропостачання були оперативно проведені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За його словами, 2 листопада, орієнтовно о 13:30 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Шевченківської громади Миколаївського району пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства, трансформаторну підстанцію, водонапірну башту, електроопори. Аварійно-ремонтні роботи по відновленню електропостачання були оперативно проведені. Постраждалих немає.

Також вчора з 21:00 до 22:00 зафіксовано обстріли Широківської громади. Внаслідок чого зруйновано один житловий будинок. Постраждалих немає.

"Сьогодні, 3 листопада, з 03:50 до 04:45 обстрілів зазнали околиці Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - зазначив голова ОВА.

Повідомляється також, що у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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Автор: Наталя Джума

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