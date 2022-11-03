Німецькі міста ледь справляються з напливом українських біженців, - DW

Міста Німеччини наближаються до ліміту своїх можливостей приймати біженців з України.

Про це йдеться в матеріалі DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Передусім міста не справляються. навантаженням на соціальні сфери. Також у багатьох регіонах закінчилося доступне житло.

Так, населення Котбусу на сході Німеччини складає 100 тис. людей. Місто вже прийняло 1500 українських біженців, третина з них - діти. Житла для всіх вистачає, а от клінік, шкіл, перекладачів та соціальних працівників - ні.

Розподіл біженців у Німеччині ґрунтується на алгоритмі, що враховує чисельність населення штату та податкові надходження. Це означає, що густонаселена та порівняно багата західна земля Північний Рейн-Вестфалія приймає близько 21% біженців, тоді як східна земля Бранденбург, де розташований Котбус, - лише 3%.

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На початку вересня 12 із 16 земель Німеччини повідомили, що вони досягли межі можливостей приймати біженців.

При цьому в Німеччині готуються до нових хвиль біженців, і не лише з України. Також владу турбує можливість прибуття нових людей з Афганістану, невизначеність в Ірані та ухилення росіян від призову.

Міграція змінює демографію німецьких міст. У 2014 році менше 4,5% населення Котбуса були іноземцями, зараз - понад 10%.

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