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Захід не передає системи Patriot, оскільки Україна ще не повністю сумісна із системою НАТО, - "слуга народа" Чернєв

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сша,патриот,patriot
ЗРК Patriot поки що не передають України. Складність полягає в тому, що вона інтегрується в загальну систему безпеки країни зі супутниковим зв’язком.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, "слуга народу" Єгор Чернєв.

"Чому нам не передається найсучасніша зброя. Наприклад, системи Patriot. Хоча не скажу, що вона найсучасніша, але там є свої особливості. Вони полягають в тому, що це не одна машина, чи дві, чи три приїхали - і вони тут автономно працюють. Ні, це система, яка інтегрується в загальну систему безпеки країни зі супутниковим зв’язком, з алгоритмами співпраці з наземними станціями, з розвідданими і так далі", - пояснив парламентар.

За словами Чернєва, основне питання полягає ще і в тому, що Україна поки що не є членом НАТО.

"Наприклад, Польща та інші країни-члени Альянсу можуть технічно підтягнутися, навчитися, зробити, інтегрувати і так далі, тому що включені в загальну систему. Щодо нас поки що гарантувати 100% сумісність важко. Ми рухаємося в цьому напрямку", - додав народний депутат.

Повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим для Цензор.НЕТ читайте тут.

Головне призначення ЗРК Patriot - прикриття військово-морських та військово-повітряних баз, а також великих адміністративно-промислових центрів від можливих засобів повітряного нападу. Комплекс здатний одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а потім безперервно супроводжувати вісім з них. А потім випускати та наводити на кожну з цих восьми цілей до трьох ракет.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Та да! Польща сумісна, бо там нема Кірюші Тімошенкі, який мародерить подаровані ЗСУ автомобілі. І нема бородатої дупи Лєщенка, якиц будучи причетним до владних структур не лише захищаж Кірюху, а запевняє, що інакше й бути не може. Напевне Щахід це теж бачить. Тому Чєрньов робить те ж, що і бородата дупа Лєщєнка, тільки не так цинічно.
  • Алекс Скела
  • Алекс Скела
    "Ё... твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался. (с)
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