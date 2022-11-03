Кремль у стадії втрати контролю, влада переходить до рук кримінально-терористичного угруповання, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада в РФ переходить до рук кримінально-терористичного угруповання.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Кремль в стадії втрати контролю. Влада на рф стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угруповання, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам. рф перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація", - наголосив він.