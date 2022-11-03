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Кремль у стадії втрати контролю, влада переходить до рук кримінально-терористичного угруповання, - Данілов

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путін
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада в РФ переходить до рук кримінально-терористичного угруповання.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремль в стадії втрати контролю. Влада на рф стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угруповання, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам. рф перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація", - наголосив він.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Таракан
    А раньше власть там была не у криминально-террористических группировок? На московии даже не заметят ничего
  • CrossFirenko
    В натовп зельоних плюнь, і потрапиш в експерда.
  • arye z.
    Тут стоило бы вспомнить черчиллевскую характеристику советской победы в войне:
    - "Они победили, но такой ценой, что победа стала неотличима от поражения".
    Вот то же самое примерно и происходит сейчас - обезумевший параноик-"вождь" давит своих генералов, а генералы пачками бросают на смерть солдат.
    Война 41- 45-го стала причиной развала СССР
    Война 2022-го со 100%-й гарантией приведет к развалу РФ.
    Хотя, согласен, Украине от этого не легче.
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