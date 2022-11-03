Новини

РФ з 24 лютого втратила вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані, ця війна стане причиною руйнації Росії, - Залужний

6 62516
залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що з 24 лютого Збройні Сили України знищили вдвічі більше літаків росіян, ніж СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані.

Про це Залужний повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації!" - наголосив він.

Також читайте: Кремль в стадії втрати контролю, влада переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, - Данілов

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Залужному справжьному генералу та воїну-черговий респект...
  • vuiko dobrui
    кацапія ***** повинна розпаситися !!!

  • Elvis2
    У Залужного ще і продвинуті патріотичні погляди, мало того що і як полководець талановитий.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини