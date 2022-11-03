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Ердоган заявив, що Шольц змінив свою позицію щодо Путіна. В уряді Німеччини заперечили (оновлено)

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олаф,шольц
У канцлера Німеччини Олафа Шольца тепер зовсім інша позиція щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, канцлер Німеччини наголосив на важливості наявності діалогу.

"Висока дипломатія має вирішальне значення для розв'язання проблем. Навіть канцлер Німеччини Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо Путіна і тепер змінив її щодо Росії, відзначивши важливість діалогу", - сказав турецький лідер.

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Водночас, в уряді Німеччини заперечили твердження президента Туреччини, вказує DW.

"У розмові (з Ердоганом 2 листопада. - Ред.) канцлер повторив свою позицію, що саме російський президент повинен припинити цю жорстоку війну, вивести російські війська з України і розпочати мирні переговори з Києвом", - повідомив представник німецького уряду.

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Andry Moon
    Угу. Про позицію Шольца має розказувати сам Шольц.
  • Tema9
    Діалог був до 24.02.22 - не допоміг.
  • jklpqrs
    Если Шольц хочет что-то сказать, вряд ли ему потребуется помощь эрдогана, он и сам умеет говорить.
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