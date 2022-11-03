Російські військові покинули блокпости у Чорнобаївці та ще кількох населених пунктах Херсонщини
15 10220
У Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці загарбники залишили блокпости. В Херсоні спостерігається зменшення кількості російських військових.
Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Місцеві жителі з правобережної частини Херсонщини повідомляють, що російські війська покинули блокпости в населених пунктах Чорнобаївка, Степанівка, Білозерка. В самому місті Херсоні візуально зменшилась кількість військових", - написав Рищук.