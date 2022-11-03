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Російські військові покинули блокпости у Чорнобаївці та ще кількох населених пунктах Херсонщини

15 10220
чорнобаївка
У Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці загарбники залишили блокпости. В Херсоні спостерігається зменшення кількості російських військових.

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ

"Місцеві жителі з правобережної частини Херсонщини повідомляють, що російські війська покинули блокпости в населених пунктах Чорнобаївка, Степанівка, Білозерка. В самому місті Херсоні візуально зменшилась кількість військових", - написав Рищук.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Придурки точно надумали знащити Херсон. Не можуть вони просто так піти
  • Серж Пир
    Наши в Херсон пока идти не будут. Сейчас главное взять греблю и начинать отрезать Крым от Юга Украины.
  • Viktor Amirov
    Це все зайві балачки. Орки у Снігурівці є? Миколаєвський фронт (Олександрівка-Правдино-Тернові Поди) стабільний?

    Ну так це все 20-кілометровий тил, і що вони там роблять - поки що на фронт не впливає.
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