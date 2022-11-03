В армії Білорусі немає антиукраїнських настроїв. Напад малоймовірний, - Тихановська
Про це вона сказала в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вже тоді (у лютому. - Ред.) було зрозуміло, що у білоруській армії немає антиукраїнських настроїв. Білоруські солдати не вмотивовані йти воювати проти українців.
Більше того, вони чудово розуміли, що вони не досвідчені у військових діях, вони будуть використані як гарматне м'ясо. А Лукашенко зрозумів ці настрої в армії. Нині вкрай малоймовірно, що такий наказ може бути відданий. Хоча під тиском, звісно, Лукашенко це може зробити", - сказала Тихановська.
На її думку, навіть якщо наказ віддадуть, білоруси не воюватимуть, а одразу здаватимуться в полон чи тікатимуть.
Водночас Тихановська вважає, що режим Лукашенка вже офіційно вступив у війну з Україною. Однак введення військових Білорусі на територію України було більш імовірним у лютому, ніж зараз.
Вона підкреслила, що для Росії важливо, щоб українці ставилися до білорусів з такою самою ненавистю, як і до росіян. Тихановська наголосила, що Росія створює образ "зовнішнього ворога" в особі України, а Лукашенко при цьому виглядає як "рятівник".