Болгарія зробила крок до надання Україні військової допомоги

Оборонний та зовнішньополітичний комітети парламенту Болгарії схвалили дві пропозиції щодо військово-технічної допомоги Україні, подані проєвропейськими партіями ГЕРБ та "Демократична Болгарія".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Хоча Болгарія та Угорщина безпосередньо не постачають Україні зброю, військові заводи Болгарії отримують величезні прибутки від продажу зброї, яку використовує українська армія у війні проти Росії.

Тепер, коли законопроєкт пройшов комітети, очікується, що він матиме достатню підтримку на пленарному засіданні, зокрема з боку ГЕРБ, "Ми продовжуємо зміни", "Демократичної Болгарії" та ДПС.

Проти законопроєкту виступають проросійські партії БСП та " Вазраждане". Президент Румен Радев, який наразі керує виконавчою владою, неодноразово висловлювався проти такого рішення і навіть називав його ініціаторів "розпалювачами війни", метою яких є втягнення Болгарії в конфлікт.

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"Відправка зброї в Україну однозначно робить нас, хоч і опосередковано, частиною конфлікту", - заявив депутат Болгарської соціалістичної партії і колишній міністр закордонних справ Крістіан Вігенін. "Вазраждане" звернулася до міністерства оборони з проханням проаналізувати ситуацію.

Її підтримав в.о. міністра оборони Дімітар Стоянов, який заявив, що таке рішення потребує детального аналізу. Він заявив, що Болгарія не може втратити свої зенітні ракетні комплекси С-300, додавши, що вони є основою протиповітряної оборони країни.

"Утримання старого радянського озброєння стало практично неможливим після російської військової агресії проти України, і на порядку денному стоїть питання його заміни", - сказав Атанас Славов з "Демократичної Болгарії".

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Даніель Мітов від ГЕРБ вкотре вказав на запізнілість рішення і необхідність його швидкого розгляду, пояснивши, що список країн, які допомагають Україні - це список цивілізованих країн.

"Я хочу, щоб Болгарія була частиною цього списку", - сказав Мітов, колишній міністр закордонних справ у другому уряді ГЕРБ.

Серед партій, які підтримують надання Україні військової допомоги, партія "Ми продовжуємо зміни" колишнього прем'єр-міністра Кирила Петкова зараз виступає за надання зброї Україні, хоча за часів правління кабінету Петкова вона відстоювала протилежну позицію.