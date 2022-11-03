Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 7 кораблів
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В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 16 ракет.
Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 03.11.2022:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 16 ракет;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів;
- в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 76 ракет.