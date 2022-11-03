Новини

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 7 кораблів

1 8657
корабель
В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 16 ракет.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 03.11.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 16 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів;
  • в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 76 ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають сім ворожих кораблів. ІНФОГРАФІКА

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 7 кораблів 01

Автор: Марина Макєєва

ТОП-новини
всі новини