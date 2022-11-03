Зеленський і президент Індонезії Відодо обговорили важливість продовження "Зернової ініціативи" й підготовку до саміту G20
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Індонезії Джоко Відодо.
Про це Зеленський повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Провів розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Обговорили важливість продовження дії Зернової ініціативи.
Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Приділили також увагу підготовці до саміту G20", - йдеться в повідомленні.