На окупованих територіях почастішали випадки зникнення людей, рашисти полюють на чоловіків призовного віку, - Міноборони

На тимчасово окупованих територіях Херсонської, Донецької, Запорізької та Луганської областей продовжується тиск на місцеве населення та збільшилась кількість випадків зникнення місцевих.

Про це заявив представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На тимчасово окупованих територіях відбувається проведення додаткових антиукраїнських так званих фільтраційних заходів. Примушення місцевих мешканців до виконання важких фортифікаційних робіт на передових позиціях окупантів. Збільшилась кількість випадків зникнення місцевих мешканців, а також проведення облав і полювань на чоловіків призовного віку, яких у насильницький спосіб доставляють до військкоматів для забезпечення виконання планів з мобілізації на ТОТ", - зазначив він.

Також, за словами Мотузяника, спостерігається вивезення окупантами матеріальних та історичних цінностей з окупованих територій.

Крім того, російська пропаганда з метою зниження панічних настроїв у суспільстві активізувала розповсюдження неправдивої та викривленої інформації, що із введенням воєнного стану керівництво РФ начебто збільшить обсяги надання гуманітарної допомоги місцевому населенню.

Мотузяник звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій: "Ми пам'ятаємо про всіх і про кожного з вас і обов'язково повернемося з перемогою".

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