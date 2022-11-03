Окупанти нарощують застосування авіації на правому березі Дніпра, - Генштаб ЗСУ

Через проблеми з логістикою російські окупанти нарощують застосування військової авіації у районі Правобережжя.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через ускладнення логістичного забезпечення підрозділів артилерії противника на правому березі річки Дніпро відзначається збільшення застосування ним тактичної та армійської авіації, яка виконує свої польоти переважно з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Проте сили оборони України протягом тижня приземлили чотири літаки та дев'ять вертольотів окупантів", - зазначив він.

За його словами, з 27 жовтня українська протиповітряна оборона збила 2/3 ракет та 40% БПЛА, які РФ запустила по Україні.

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