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Міністр оборони Латвії Пабрікс: якщо Україна програє, це прокладе шлях до наступної війни

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пабрікс
Якщо Україна програє війну, це прокладе шлях до наступної війни, крім того, в Росії відбудеться ще більш масштабне ідеологічне "зомбування" нації проти всього західного.

Такої думки дотримується міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.

Відкриваючи міжнародну конференцію "Війна, ідеологія і влада: експансія Росії в Європі під час історії" в Латвійському військовому музеї, Пабрікс наголосив, що війна, розпочата Росією в Україні, є імперською експансією, яку решта цивілізованих, ліберально-демократичних країн світу в жодному разі не повинні допустити.

"У моєму розумінні, це багато в чому імперська війна, яка спрямована не тільки проти України, а й проти всього європейського континенту, проти трансатлантичного союзу. Це війна, заснована на зовсім інших принципах та інших цінностях", - зазначив міністр.

Неприпустимо, щоб Україна програла в цій війні, де явно видно агресора, тому Латвія робить усе, щоб підтримати Україну в цій оборонній війні.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Знищуючи Україну зсередини, Zeкоманда робить усе, аби Україна програла кацапам у цій війні. Бо як можна пояснити здоровим глуздом ці космічні витрати на говномарафон, 70 млрд на дороги, коли сотням тисячам людей тупо немає даху над головою, як можна грабувати гуманітарку у людей які залишилися без нічого? Як таке може бути у державі, яка воює?!!
  • Konsatntin Kotsan
    Якщо Україна програє, то це дякуючи гарантам США та Великобританії, які забрали нашу ядерну зброю і фактично зараз послали нахер обмежуючи постачання зброї дальністю 80 км., тоді для кожної країни у світі стане моральним обов'язком, якщо вона хоче зберегти свій суверенітет і незалежність наявність ядерної зброї, ніхто більше нікому не віритиме...
  • Крэйда Гібсон
    Нужно шоб старик Байден дал ленд-лиз как обещал и тогда русне жопа!!!
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