Міністр оборони Латвії Пабрікс: якщо Україна програє, це прокладе шлях до наступної війни
Такої думки дотримується міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.
Відкриваючи міжнародну конференцію "Війна, ідеологія і влада: експансія Росії в Європі під час історії" в Латвійському військовому музеї, Пабрікс наголосив, що війна, розпочата Росією в Україні, є імперською експансією, яку решта цивілізованих, ліберально-демократичних країн світу в жодному разі не повинні допустити.
"У моєму розумінні, це багато в чому імперська війна, яка спрямована не тільки проти України, а й проти всього європейського континенту, проти трансатлантичного союзу. Це війна, заснована на зовсім інших принципах та інших цінностях", - зазначив міністр.
Неприпустимо, щоб Україна програла в цій війні, де явно видно агресора, тому Латвія робить усе, щоб підтримати Україну в цій оборонній війні.