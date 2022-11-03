Громов про можливий наступ росіян на Київ: ЗСУ намагатимуться випередити противника

Українські військові роблять все можливе, щоб протистояти можливому повторному наступу росіян на Київ. Оборонні рубежі будують не лише в межах Києва, а й у всіх напрямках, де загроза залишається реальною.

Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва. Оборонні позиції створюються в тих містах, звідки ми відчуваємо намагання противника дещо погіршити ситуацію", - сказав він.

Висловлюючись стосовно оповіщення населення про наступ противника, Громов констатував, що, звичайно, це не буде ні для кого таємниця.

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"Але ми будемо докладати зусиль, щоб випередити противника в намаганні ним захопити наші території. Це не означає, що ми будемо вести бойові дії на території республіки Білорусь, або на іншій території. Це насамперед стійкий захист своїх кордонів", - підкреслив представник Генштабу ЗСУ.