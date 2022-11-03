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Громов про можливий наступ росіян на Київ: ЗСУ намагатимуться випередити противника

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Українські військові роблять все можливе, щоб протистояти можливому повторному наступу росіян на Київ. Оборонні рубежі будують не лише в межах Києва, а й у всіх напрямках, де загроза залишається реальною.

Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва. Оборонні позиції створюються в тих містах, звідки ми відчуваємо намагання противника дещо погіршити ситуацію", - сказав він.

Висловлюючись стосовно оповіщення населення про наступ противника, Громов констатував, що, звичайно, це не буде ні для кого таємниця.

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"Але ми будемо докладати зусиль, щоб випередити противника в намаганні ним захопити наші території. Це не означає, що ми будемо вести бойові дії на території республіки Білорусь, або на іншій території. Це насамперед стійкий захист своїх кордонів", - підкреслив представник Генштабу ЗСУ.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Konsatntin Kotsan
    Тут все просто, або ми йдемо в РФ, або з часом РФ знову прийде убивати наших дітей...
  • Дмитрий Гавр
    Так але ядерку ніхто не відміняв, нажаль. Але я бачу декілька шляхів закінчення війни. 1. Ми викидаємо мокш з нашої території. Підписуємо з ними "мирний" договір( це звісно при умові що вони будуть розгромлені економічно. А м'яса для війни вони знайдуть.) Щоб виграти час. І під шумок застрибнути в НАТО. Цей шлях важкий і має багато але. Але для мене він самий вірогідний. 2. Це ми викидаємо мокш з нашої території. А якщо НАТО починає тягнути лямку, що в принципі дуже можлива ситуація. Шукаємо в кого купити ядерну зброю. І отримуємо звісно санкції і тд. Але тоді ми захищені.
    Інші шляхи, мені здається, приречені на провал. Без допомоги заходу ми не зможемо виграти. Бо елементарна корупція все їсть... зе = коломойша = корупція. Ця формула нажаль працює аж гай шумить.
  • Princ Stocki
    Myślę, że rosja nie ma już wystarczających sił, żeby przeprowadzić atak na Kijów. Chcą tylko trzymać większą liczbę armii ukraińskiej na północy. Prawie na pewno po 8 miesiącach strzelania i tracenia sprzętu nie mają już możliwości uzupełnień. Mają ludzi i psychopatę, który ich wysyła na front, ale to nie jest już ta armia co w lutym. Ukraina zwycięży, to będzie krwawe zwycięstwo, ale Wolność będzie Wam smakować jak nigdy. Chwała Ukrainie
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