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У США є багато інструментів для допомоги Україні, ми використовуємо їх, - помічниця держсекретаря США Донфрід

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сша,зброя
США майже негайно відправляють військову техніку з наявних складів в Україну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила помічниця держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю про лендліз як один інструмент у наборі інструментів, а у нас є багато інструментів, і ми використовуємо їх сьогодні. Як я вже згадувала, ми вже виділили близько 18 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги, і ми відправляємо її вам у різний спосіб. У нас є те, що називається президентськими повноваженнями щодо вилучення запасів. Ми беремо військову техніку з наявних складів та відправляємо її в Україну. Це відбувається майже негайно", - зазначила вона.

Водночас, за словами Донфрід, є ще один інструмент допомоги Україні.

"Потім у нас є ще один механізм через закон про додаткові асигнування для України, де ми схвалюємо виробництво обладнання, яке надходитиме в Україну. Так що там більший термін. Крім того, ми маємо іноземне військове фінансування, що є ще одним способом надання озброєнь. Тобто це набір інструментів, і ми намагаємося використовувати якнайбільше з них, щоб бути максимально корисними для України", - додала помічниця держсекретаря США.

Читайте: США намагалися запобігти повномасштабному вторгненню РФ, але Путін вирішив інакше, - помічниця держсекретаря США Донфрід

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    Среди актуальных инструментов просятся, аж прямо рыдают, САУ М109, желательно А5 и выше, в нашу бригадную артиллерию, которых в пустыне сотни
  • 5 копійок
    А є такий інструмент щоб шарахнути ***** по кумполу?
  • Serg Mez
    Все, що буде поставлене Україні за ленд-лізом (і що ми не повернемо після війни), у майбутньому має бути ОПЛАЧЕНО Україною.
    А не повернемо ми дуже багато (оскільки техніка під час боїв знищується). Що ж до снарядів, мін, ракет, пострілів (ПЗРК, гранатометів,...) тощо. - то їх, швидше за все, витратимо повністю. І платитимемо десятки років після (у тому числі наші діти та онуки)
    А озброєння, що США дає нам зараз - безкоштовно (не вимагає оплати).
    Ті, хто кричать по ленд-ліз - не розуміють цієї різниці.
    І ленд-ліз поки що не дають тому, що діють інакше - окремими указами Байдена, і т.к. це політика - в адміністрації Байдена міжпартійні розбирання з республіканцями.
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