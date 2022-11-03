У США є багато інструментів для допомоги Україні, ми використовуємо їх, - помічниця держсекретаря США Донфрід

США майже негайно відправляють військову техніку з наявних складів в Україну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила помічниця держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю про лендліз як один інструмент у наборі інструментів, а у нас є багато інструментів, і ми використовуємо їх сьогодні. Як я вже згадувала, ми вже виділили близько 18 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги, і ми відправляємо її вам у різний спосіб. У нас є те, що називається президентськими повноваженнями щодо вилучення запасів. Ми беремо військову техніку з наявних складів та відправляємо її в Україну. Це відбувається майже негайно", - зазначила вона.

Водночас, за словами Донфрід, є ще один інструмент допомоги Україні.

"Потім у нас є ще один механізм через закон про додаткові асигнування для України, де ми схвалюємо виробництво обладнання, яке надходитиме в Україну. Так що там більший термін. Крім того, ми маємо іноземне військове фінансування, що є ще одним способом надання озброєнь. Тобто це набір інструментів, і ми намагаємося використовувати якнайбільше з них, щоб бути максимально корисними для України", - додала помічниця держсекретаря США.

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