У Голій Пристані знищили будівлю "адміністрації", - окупанти

Окупанти повідомляють, що в Голій Пристані на Херсонщині внаслідок обстрілу знищено будівлю, в якій була розташована російська "адміністрація".

Про це заявив зрадник Кирило Стремоусов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні вночі було обстріляно голопристанську адміністрацію... Під час обстрілу ніхто не постраждав, оскільки обстріл був уночі. Але будівля адміністрації повністю зруйнована", - заявив він.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук натякнув на вибухи у Голій Пристані.

"Бавовнятко потопталося у Голій Пристані. Чекаємо підсумків", – написав він у телеграмі.

Також місцеві телеграм-канали вночі повідомляли про вибух у Голій Пристані.

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