Прикордонники викрили чергового колаборанта у Київській області
1 8474
У Київській області прикордонники затримали чоловіка, який товаришує з бойовиками так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"У телефоні чоловіка правоохоронці виявили листування проросійського спрямування. Як з‘ясувалося, брат цього чоловіка – військовослужбовець армії РФ та зараз знаходиться у Херсоні. Також чоловік має знайомих серед бойовиків так званої армії ДНР/ЛНР", - йдеться в повідомленні.