Грошове забезпечення за жовтень вже у військових частинах, - Міноборони

Кошти на виплату грошового забезпечення та "бойових" Міністерство оборони має в повному обсязі.

Про це речник Міноборони Олександр Мотузяник заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як тільки було підписано зміни до Державного бюджету, Міноборони оперативно профінансувало виплати грошового забезпечення військовослужбовців, які мали бути у жовтні за вересень. Усі вони здійснені у повному обсязі", - сказав Мотузяник.

За його словами, 3 листопада вже у повному обсязі профінансовано військовим частинами щомісячне грошове забезпечення (посадовий оклад, за звання, за вислугу років тощо), а також додаткові виплати за службу під час воєнного стану (з розрахунку 30 тисяч гривень на місяць) за жовтень. Зараз військові частини будуть перераховувати кошти безпосередньо нашим воїнам.

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Речник Міноборони також наголосив, що вже підготовлено виплати бойових з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць.

"Кошти на це є в повному обсязі. Як тільки Міноборони отримає необхідні документи від частин, ці додаткові виплати так само будуть профінансовані. За планом це відбувається у другій декаді місяця", - сказав він.