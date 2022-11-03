Грошове забезпечення за жовтень вже у військових частинах, - Міноборони
Про це речник Міноборони Олександр Мотузяник заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Як тільки було підписано зміни до Державного бюджету, Міноборони оперативно профінансувало виплати грошового забезпечення військовослужбовців, які мали бути у жовтні за вересень. Усі вони здійснені у повному обсязі", - сказав Мотузяник.
За його словами, 3 листопада вже у повному обсязі профінансовано військовим частинами щомісячне грошове забезпечення (посадовий оклад, за звання, за вислугу років тощо), а також додаткові виплати за службу під час воєнного стану (з розрахунку 30 тисяч гривень на місяць) за жовтень. Зараз військові частини будуть перераховувати кошти безпосередньо нашим воїнам.
Речник Міноборони також наголосив, що вже підготовлено виплати бойових з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць.
"Кошти на це є в повному обсязі. Як тільки Міноборони отримає необхідні документи від частин, ці додаткові виплати так само будуть профінансовані. За планом це відбувається у другій декаді місяця", - сказав він.