Останні 4 вулиці і провулок перейменували у Рівному в межах дерусифікації та дерадянізації
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Рівнерада 3 листопада офіційно затвердила нові назви для ще чотирьох вулиць та одного провулка. Вони були останніми з переліку, який сформувала профільна комісія у рамках дерусифікації та дерадянізації. Загалом, у списку було 60 вулиць.
Рішення про перейменування ухвалили депутати Рівненської міської ради на сесії 3 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За рішення проголосував 31 депутат Рівнеради.
Так, перейменували чотири вулиці та один провулок:
- Ювілейну – на Віталія Магеля;
- Спартака – на Михайла Борейка;
- Кубанську – на Холодноярівську;
- Лєскова – на Святкову;
- провулок Пушкіна – на Героїв Поліції.
Отже, у Рівному офіційно перейменували усі вулиці і провулки зі списку, який сформували у квітні та доповнили в червні 2022 року.