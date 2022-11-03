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Останні 4 вулиці і провулок перейменували у Рівному в межах дерусифікації та дерадянізації

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перейменування
Рівнерада 3 листопада офіційно затвердила нові назви для ще чотирьох вулиць та одного провулка. Вони були останніми з переліку, який сформувала профільна комісія у рамках дерусифікації та дерадянізації. Загалом, у списку було 60 вулиць.

Рішення про перейменування ухвалили депутати Рівненської міської ради на сесії 3 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За рішення проголосував 31 депутат Рівнеради.

Так, перейменували чотири вулиці та один провулок:

  • Ювілейну – на Віталія Магеля;
  • Спартака – на Михайла Борейка;
  • Кубанську – на Холодноярівську;
  • Лєскова – на Святкову;
  • провулок Пушкіна – на Героїв Поліції.

Отже, у Рівному офіційно перейменували усі вулиці і провулки зі списку, який сформували у квітні та доповнили в червні 2022 року.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Andy Tiger
    За словами президента «ми усі уявляємо країну однаково: де немає війни. Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий». -- Заявив найвеличніший лідеор **********
  • Сергій Лавренюк
    Кубанську варто було перейменувати в Кубанської України
  • Grade
    Одну з вулиць перейменували на честь двох загиблих хлопців, які жили на цій вулиці. Слава героям!
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