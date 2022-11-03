Рашисти заборонили користуватися човнами на окупованій Херсонщині, дітей з інтернатів вивезли до Криму, - ГУР МО

В окупованих районах Херсонської області рашисти оголосили про проведення "ревізії об’єктів сонячної генерації електроенергії". Якщо власники майна не з’являться у встановлені строки щоб засвідчити своє право власності, майно буде "націоналізовано" (викрадене) та передане створеній окупантами фейковій компанії "ГУП Херсонобленерго". Потім майно планується вивезти на територію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Продовжується незаконна "евакуація" українських громадян Херсонської області з правого берега Дніпра. Щоб заохотити людей до переїзду, їм пропонують отримання так званих "житлових сертифікатів" на придбання житла в рф. В рамках "евакуації" місцевих жителів примусово виселяють з квартир та будинків. У звільнене житло заселяються перевдягнені в цивільне військові зс рф. У місцевих відбирають автомобілі для використання окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними розвідки, з інтернатів Херсона вивезли дітей на територію окупованого Криму. На сьогодні дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також на територію окупованого півострова перевезли ув’язнених херсонської колонії.

"Місцевих жителів попереджають, що всі причали (навіть невеликі сільські) мають бути порожніми. В разі знаходження будь-яких плавзасобів, їх або знищать, або конфіскують.

Впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці. Власників баз відпочинку примушують розселяти "переселенців". Крім того, російські військові здійснюють пошук вільних приміщень для розселення", - зазначили в Головному управлінні розвідки.

Наразі військовими рф активно використовується дорога через Арабатську Стрілку між Кримом та Херсонською областю. До 24 лютого зазначена дорога не використовувалась, оскільки була перекопана та мала рви. Після початку збройної агресії інженерні підрозділи зс рф відновили ґрунтову дорогу та транспортне сполучення, що дозволило зменшити маршрут з окупованого Криму до Херсонської, а у подальшому і Донецької областей орієнтовно на 120 км.

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