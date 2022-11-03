Рада підтримала відставку Чернишова з посади очільника Мінрегіону
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Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Рада схвалила звільнення з посади Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова відкривши таким чином шлях на призначення Головою Нафтогазу", - йдеться в повідомленні.
За словами Железняка, голосування пройшло без звіту.
Рішення підтримали 279 нардепів.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Мінрегіону Олексій Чернишов може очолити "Нафтогаз".