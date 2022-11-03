Російські пропагандистські наративи призвели до посилення антисемітизму в Європі, - Агентство ЄС із основних прав

На тлі пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення РФ в Україну в мережі посилилися антисемітські настрої.

Про це йдеться в щорічному звіті Агентства ЄС із основних прав (FRA), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Причиною розпалювання ворожнечі називають поширення неправдивих наративів і дезінформації, оскільки Росія у виправдуванні своєї агресії зловживає такими термінами, як "нацистський" і "геноцид" для опису влади в Україні.

FRA заявила, що "єврейські громади по всій Європі" зазнали "глибокого впливу" ненависті та дезінформації в контексті російського вторгнення та спалаху пандемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб очорнити Україну, Кремль вдається до теми антисемітизму, - Держдеп США

Правозахисне агентство наголосило, що процес "фіксації антисемітських інцидентів залишається незадовільним по всій Європі", при цьому збір і класифікація даних варіюються в кожній країні.

Водночас у звіті відсутні дані про зареєстровані антисемітські інциденти у двох країнах-членах ЄС - Угорщині та Португалії, що ускладнює змістовне порівняння ситуації в усьому блоці, пише AFP.

У деяких країнах, таких як Австрія і Фінляндія, "більшість зафіксованих інцидентів сталися в мережі".

У жовтні минулого року Європейська Комісія представила стратегію боротьби з антисемітизмом. Як очікується, Брюссель опублікує звіти про реалізацію своєї стратегії в 2024 і 2029 роках. У них ЄК, зокрема, використає дані FRA щодо антисемітських інцидентів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція Франції веде розслідування через антиукраїнські написи й свастики на стінах. ФОТО