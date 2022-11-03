Деякі продукти на Луганщині значно подорожчали. Мешканці області збідніли в 4-5 разів, - ОВА

Мешканці окупованої Луганської області збідніли в 4-5 разів. А деякі продукти в захопленому регіоні значно подорожчали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Луганської ОВА.

"На краще життя очікували "ждуни" Луганщини, коли до них завітала росія. Однак отримали пограбування власних кишень.



Захопивши весь агарний сектор регіону, росіяни не знизили ціни на продукти харчування, як того обіцяли. Та навіть не залишили їх на рівні зими 2022 року.



У порівнянні із поточними цінами на підконтрольній Уряду України території, на окупованій частині Луганщини деякі продукти коштують більш ніж у два рази дорожче", - йдеться в повідомленні.

Серед таких продуктів картопля, птиця (тушки курячі), буряк та свинина.



Значно дорожчі такі продукти споживчого кошика:

яловичина на 86,34 %,

цукор кристалічний на 83,38 %,

олія соняшникова на 77,97 %,

сметана на 67,09 %,

капуста білокачанна на 64,55 %,

морква на 59,08 %,

макаронні вироби на 56,46 %,

борошно пшеничне на 55,08 %,

масло вершкове на 54,11 %,

яйця курячі на 42,65 %.

Більш як на третину вищі ціни на батон та хліб житньо-пшеничний.

"Якщо ураховувати, що росіяни беруть гривню в обмін на рублі вдвічі дешевше, то у підсумку жителі окупованої Луганщини збідніли у 4-5 разів", - йдеться в повідомленні.