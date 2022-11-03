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Рада достроково припинила повноваження нардепів Рабіновича та Васильковського

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рабінович,васильковський
Вадим Рабінович (ОПЗЖ) та Ігорь Васильковський (Слуга народу) втратили мандати через позбавлення громадянства.

Таке рішення парламент ухвалив на пленарному засіданні в четвер, 3 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Главком.

За постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Ігоря Васильковського віддали свої голоси 294 народні обранці. Голосів "проти" немає, один депутат утримався.

За постанову про припинення депутатських повноважень Вадима Рабіновича проголосували 304 члени парламенту. Один з депутатів групи "За майбутнє" проголосував проти, один позафракційний - утримався.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Топ Ган
  • Amber
    Рабінович , наразі , в Ізраілі проживає і непогано почувається з накраденим баблом в нашій краіні !!
  • Amber
    ОПЗЖ і слуги уроди - одна банда 😠
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