Понад 54 тис. комплектів зимової форми Міноборони отримало за тиждень

Більшість військовослужбовців ЗСУ зимовою формою вже забезпечені. За тиждень Міноборони отримало понад 54 тисячі комплектів зимової форми.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Більшість військовослужбовців зимовою формою забезпечені. Якщо ми маємо певні нюанси, то вони виключно логістичного характеру і поступово вирішуються. Міноборони триматиме це питання на щоденному контролі доти, поки не почнеться системне поповнення резервів зимової форми", - сказав він.

Мотузяник також зауважив, що щодо засобів індивідуального бронезахисту резерв сформований - близько 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів. При цьому відбувається постійний рух — видача новим підрозділам, видача на заміну тощо, сказав він.

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У період з 27 жовтня по 2 листопада Міністерством оборони України для забезпечення підрозділів ЗСУ передано: 6,9 тис. бронежилетів;· 6,7 тис. шоломів, 39,6 тис. пар взуття (з них 35,2 тис. зимового).

Мотузяник повідомив, що за тиждень прийнято на облік 54,1 тис. комплектів зимової форми. Крім цього, за тиждень передано: 45,2 тис. штанів зимових, 134,9 тис. шапок зимових, 41,9 тис. курток костюму-утеплювача (фліска), 98,3 тис. комплектів білизни натільної демісезонної та зимової та багато іншого майна.

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