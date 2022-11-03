Рада ухвалила бюджет на 2023 рік
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Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому бюджет на 2023 рік.
Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 295 депутатів, проти - 0. Утрималися 35 народних обранців.
Результат голосування за фракціями:
- Слуга народу - 211
- Євросолідарність - 0
- Батьківщина - 0
- Платформа за життя та мир- 18
- За майбутнє - 15
- Голос - 10
- Довіра - 16
- Відновлення України - 15
- Позафракційні - 10.
"Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю Бюджету за історію України", - зазначив Железняк.
Також він нагадав, що в бюджет закладений рекордний дефіцит в $38 млрд.