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Рада ухвалила бюджет на 2023 рік

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депутат,вр,рада,верховна
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому бюджет на 2023 рік.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 295 депутатів, проти - 0. Утрималися 35 народних обранців.

Результат голосування за фракціями:

  • Слуга народу - 211
  • Євросолідарність - 0
  • Батьківщина - 0
  • Платформа за життя та мир- 18
  • За майбутнє - 15
  • Голос - 10
  • Довіра - 16
  • Відновлення України - 15
  • Позафракційні - 10.

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"Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю Бюджету за історію України", - зазначив Железняк.

Також він нагадав, що в бюджет закладений рекордний дефіцит в $38 млрд.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Топ Ган
    Ура! Нарешті у ЗСУ пійде новітня техніка!
  • Крэйда Гібсон
    + Телемарафет

  • Крэйда Гібсон
    Заметте как слуги нариту в унисон голосую с платформенщиками за смертью, они очень переживают за мердвердчука наверное как он там...
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