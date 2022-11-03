Іран постачає Росії дрони морським та повітряним шляхами, їхня збірка може бути налагоджена й у Білорусі, - Центр національного спротиву. КАРТА

Наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що Іран радо виконує замовлення Кремля на дрони та активно постачає такі моделі БпЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 та Shahed-136.

У Центрі національного спротиву встановили причетних до поставок дронів. Так, існує два шляхи перевезення дронів від виробника до пунктів призначення: повітряний та морський.

Читайте: Про проліт ракети чи дрона повідомляйте на "102", - поліція

Повітряним шляхом доставку дронів та інструкторів здійснюють наступні компанії:



- Iran Air (іранська державна авіакомпанія, контрольована місцевим міністерством інфраструктури);

- Mahan Air (засновником є "Некомерційний інститут Молала Мовахедіна");

- Pouya Air (входить до складу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран);

- Saha Airlines (Входить до складу військово-повітряних сил Ірану).

У списку фігрують три державні авіакомпанії й одна нібито приватна. Таким чином, присутність державних авіакомпаній доводить повну підтримку вторгненню РФ з боку іранської влади.

"Щодо приватної, то приватна вона лише умовно. Засновником Некомерційного інституту є Хосейн Мараші (колишній віце-президент Ірану). З кінця 2011 року компанія перебуває в санкційних списках США за матеріальну та технічну підтримку КВІР, яке за фактом й контролює авіаперевізника й використовує його у своїх цілях. Зауважимо, лише Pouya Air з 12 по 18 жовтня виконало 5 вантажних рейсів за маршрутом Тегеран – Москва. Не зайвим буде згадати, що більшість парку вантажних літаків становлять російські ІЛ-76", - пояснили в ЦНС.

Також для перевезення дронів Іран використовує й морський шлях через Каспійське море. За документами іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань, або Махачкала.

Читайте також: Іранські дрони Arash-2 несуть вп’ятеро більше вибухівки, ніж Shahed. Це може стати переломом у війні, - CNN

"Перевезення здійснюється судами Іранської промислової компанії (контролюється КВІР). Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом до Астрахані очікується прибуття 200 дронів в розібраному стані. Зазначимо, що росіяни активно вивозять українське зерно судами до Сирії, за маршрутом Севастополь – Тартус. У зворотному напрямку у контейнерах можуть перевозити Іранські дрони та комплектуючі до них з сирійської фабрики, хоча підтвердження цьому наразі немає", - зазначили у Центрі національного спротиву.

Також в Сирії росіяни можуть забирати іранські ракети земля-земля "Zolfaghar", які базуються в Сирії. В цій країні є завод з виробництва тих же дронів-камікадзе.

"Загалом, наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі, адже місцевий "558-ий авіаремонтний завод" у взаємодії із компанією "Кванд ИС" форсував роботи по створенню власних "дронів-камікадзе", що може бути прикриттям для використання іранських напрацювань. За попередніми даними Іран може виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують в обхід санкцій з Китаю, що дозволяє не перейматись через їх дефіцит. Зважаючи на значний запит рф на БпЛА, обов’язково будуть задіяні усі зазначені виробничі майданчики та маршрути поставки", - підсумували в ЦНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми будемо безжальні: Кулеба розповів про наслідки для Ірану в разі допомоги Росії