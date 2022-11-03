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Іран постачає Росії дрони морським та повітряним шляхами, їхня збірка може бути налагоджена й у Білорусі, - Центр національного спротиву. КАРТА

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київ,дрони
Наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що Іран радо виконує замовлення Кремля на дрони та активно постачає такі моделі БпЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 та Shahed-136.

У Центрі національного спротиву встановили причетних до поставок дронів. Так, існує два шляхи перевезення дронів від виробника до пунктів призначення: повітряний та морський.

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Повітряним шляхом доставку дронів та інструкторів здійснюють наступні компанії:

- Iran Air (іранська державна авіакомпанія, контрольована місцевим міністерством інфраструктури);
- Mahan Air (засновником є "Некомерційний інститут Молала Мовахедіна");
- Pouya Air (входить до складу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран);
- Saha Airlines (Входить до складу військово-повітряних сил Ірану).

У списку фігрують три державні авіакомпанії й одна нібито приватна. Таким чином, присутність державних авіакомпаній доводить повну підтримку вторгненню РФ з боку іранської влади.

"Щодо приватної, то приватна вона лише умовно. Засновником Некомерційного інституту є Хосейн Мараші (колишній віце-президент Ірану). З кінця 2011 року компанія перебуває в санкційних списках США за матеріальну та технічну підтримку КВІР, яке за фактом й контролює авіаперевізника й використовує його у своїх цілях. Зауважимо, лише Pouya Air з 12 по 18 жовтня виконало 5 вантажних рейсів за маршрутом Тегеран – Москва. Не зайвим буде згадати, що більшість парку вантажних літаків становлять російські ІЛ-76", - пояснили в ЦНС.

Також для перевезення дронів Іран використовує й морський шлях через Каспійське море. За документами іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань, або Махачкала.

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Іран постачає Росії дрони морським та повітряним шляхами, їхня збірка може бути налагоджена й у Білорусі, - Центр національного спротиву 01

"Перевезення здійснюється судами Іранської промислової компанії (контролюється КВІР). Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом до Астрахані очікується прибуття 200 дронів в розібраному стані. Зазначимо, що росіяни активно вивозять українське зерно судами до Сирії, за маршрутом Севастополь – Тартус. У зворотному напрямку у контейнерах можуть перевозити Іранські дрони та комплектуючі до них з сирійської фабрики, хоча підтвердження цьому наразі немає", - зазначили у Центрі національного спротиву.

Також в Сирії росіяни можуть забирати іранські ракети земля-земля "Zolfaghar", які базуються в Сирії. В цій країні є завод з виробництва тих же дронів-камікадзе.

"Загалом, наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі, адже місцевий "558-ий авіаремонтний завод" у взаємодії із компанією "Кванд ИС" форсував роботи по створенню власних "дронів-камікадзе", що може бути прикриттям для використання іранських напрацювань. За попередніми даними Іран може виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують в обхід санкцій з Китаю, що дозволяє не перейматись через їх дефіцит. Зважаючи на значний запит рф на БпЛА, обов’язково будуть задіяні усі зазначені виробничі майданчики та маршрути поставки", - підсумували в ЦНС.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    "зе поцріоти" теж нікуди не диверсіфікували виготовлення українських ракетних комплексів "нептун""грім" і розроблених в Україні дронів з дальністью до 1500 км
  • bazil rejestrowyj
    У підручниках потім будуть писати про ЗЕмаршала перемоги, от побачите. Правда нікому не потрібна.
    От зараз моляться на Петлюру з Вінниченком і ніхто не згадує що вони як ЗЕ були малоросами, офіційно відстоювали Автономію замість незалежності, і заглядали у око Троцького в пошуках миру аж поки червоні не захопили Полтаву і Кремень. Також гноїли 1-й українізований корпус Скоропатського на морозі на жд путях-боялись що він стане популярніший за них...
    А хто знає батька українського націоналізму Міхновського, і полк Полуботківців? Бандера вчився по його книжках. Вони були за Незалежність але їх зрадили "автономісти".
  • Юрій Вінгорськи
    клятий порох налагодив випробував
    зе мав лише запустити в виробництво
    запустив а дорогу, млять
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