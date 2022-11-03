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Авторитет Путіна почав просідати, визволення Херсону може стати болючим ляпасом для кремлівського диктатора, - нардеп "Голосу" Рахманін

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Авторитет Путіна поступово хитається, хоча динамічного падіння ще немає. На це впливають і оголошення мобілізації, і відсутність якихось реальних успіхів на війні з Україною, і загроза втрати ворогом Херсону.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ще не відчувається різке падіння авторитету Путіна, але за опосередкованими ознаками можна зрозуміти, що його авторитет почав просідати. Путін розуміє, що у нього ще не горить земля під ногами, але ситуація погіршується. І дозволити собі віддати Херсон він не може. Але може виникнути ситуація, коли в агресорів буде невеликий вибір - спробувати втекти з Херсону і взагалі з правобережної Херсонщини або загинути", - зазначив парламентар.

Рахманін наголосив, що втрата Херсону стане болючим ляпасом не тільки кремлівському диктатору, а й війську РФ.

"Російську армію, яку занадто сильно побоювалися, зараз у світі відверто зневажають. Якщо вона зараз ще й здасть Херсон на тлі розмов про чергові червоні лінії, то це буде дуже гучний, дуже відчутний удар по репутації. Путін поки що дозволити собі такого не може. Тим більше, що на сьогодні ініціатива на фронті все ще за нами. За винятком Донецького напрямку, де є об'єктивні складнощі, на решті ділянок ініціатива за нами", - підсумував нардеп "Голосу".

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Крэйда Гібсон
    Как может быть авторитетом существо срущее в чемодан?
  • Владимир fd08a616
    У Москві кілька днів проходить виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022" - на ній представлені останні моделі трун і надгробків, а також новинки похоронного оздоблення, на заході проводять майстер-класи, а всі охочі можуть зробити фото з хлопцем у труні.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    як може просісти те,чого в людини із всесвітнім назвиськом"куйло" взагалі немає?Який авторитет у рашистського терориста-вбивці ?
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