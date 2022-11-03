Авторитет Путіна почав просідати, визволення Херсону може стати болючим ляпасом для кремлівського диктатора, - нардеп "Голосу" Рахманін

Авторитет Путіна поступово хитається, хоча динамічного падіння ще немає. На це впливають і оголошення мобілізації, і відсутність якихось реальних успіхів на війні з Україною, і загроза втрати ворогом Херсону.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ще не відчувається різке падіння авторитету Путіна, але за опосередкованими ознаками можна зрозуміти, що його авторитет почав просідати. Путін розуміє, що у нього ще не горить земля під ногами, але ситуація погіршується. І дозволити собі віддати Херсон він не може. Але може виникнути ситуація, коли в агресорів буде невеликий вибір - спробувати втекти з Херсону і взагалі з правобережної Херсонщини або загинути", - зазначив парламентар.

Рахманін наголосив, що втрата Херсону стане болючим ляпасом не тільки кремлівському диктатору, а й війську РФ.

"Російську армію, яку занадто сильно побоювалися, зараз у світі відверто зневажають. Якщо вона зараз ще й здасть Херсон на тлі розмов про чергові червоні лінії, то це буде дуже гучний, дуже відчутний удар по репутації. Путін поки що дозволити собі такого не може. Тим більше, що на сьогодні ініціатива на фронті все ще за нами. За винятком Донецького напрямку, де є об'єктивні складнощі, на решті ділянок ініціатива за нами", - підсумував нардеп "Голосу".

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