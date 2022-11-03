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Зникнення прапора РФ з будівлі Херсонської ОДА може бути провокацією, - ОК "Південь"

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херсон
Окупанти можуть готувати провокації у Херсоні та області. Саме тому з будівлі Херсонської ОДА міг зникнути російський прапор.

Про це в ефірі телемарафону сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Вона попередила, що російські військові у Херсоні готуються до наступу ЗСУ, тому планують провокації. Зокрема, окупанти перевдягаються у цивільний одяг.

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Гуменюк зазначила, що зникнення російського триколору з будівлі Херсонської ОДА теж може бути частиною плану росіян.

"Це певні провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що захід в них безпечний. Але з огляду на те, що вони готувалися до вуличних боїв, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій. Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки", - пояснила речниця.

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Гуменюк додала, що подібні провокації вже відбувалися у Херсоні. Окупанти намагалися створити враження, що нібито українські війська обстрілюють цивільне населення.

Нагадаємо, сьогодні у мережі з'явилися фото будівлі Херсонської ОДА, з якої зник російський прапор.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Vladislav Ch
    Территории и сроки глубоко вторичны, первостепенное значение имеет физическое уничтожение кацапов (с жестким приоритетом на командиров с высоким статусом и уважением подчиненных и опытных боевиков с многолетним опытом войны) и их техники. Важнее убить как можно больше кацапов и уничтожить как можно больше техники, а не освободить что-то на день раньше или позже. Война закончиться исключительно потерей боевой устойчивости кацапской армии и все оккупированные территории мгновенно перейдут под наш контроль всего за 1 сутки. Пускай сидят в Херсоне и дохнут как можно больше под мощным артиллерийским огнем и химарсами, нам это очень выгодно.
  • Ziu Zou
    она права, надо брать город спокойно по своему плану, а не врываться бездумно бо гады тряпку триколорную сняли
  • Олексій Мельник
    Рашисти хочуть щоб наші ЗСУ кинулися визволяти Херсонщину, а потім винищити усе артилерією та несподіваними контр-атаками. Головне зараз не піддаватися на провокації і берегти живу силу
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