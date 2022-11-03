У Румунії стався землетрус магнітудою 5,4: Поштовхи відчули в Одесі

Вранці у четвер у Румунії стався землетрус магнітудою 5,4 - це найбільший землетрус у країні за останні 2 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Землетрус стався о 6.50 ранку. Землетрус стався на глибині 140 км і був зареєстрований поблизу таких міст: 57 км на схід від Брашова, 75 км на північ від Плоєшть, 117 км на південний захід від Бакеу, 130 км на північ від Бухареста.

Поштовхи сильно відчувалися у столиці Румунії Бухаресті.

В МВС країни заявили, що пожежники перевіряють райони міста, вразливі до землетрусів, особливо у історичному центрі. Поки пошкодження не виявлені.

"З самого початку, коли відчувся землетрус, до роботи підключилися колеги з пожежної служби. Перевіряються вразливі місця, команда з пожежної служби Бухареста почала діяти для перевірки Старого центру. Дзвінки на номер 112 не надходили, за інформацією, яку я маю, жодних наслідків не зареєстровано", - сказав голова департаменту надзвичайних ситуацій МВС Румунії Раед Арафат.

Видання "Думская" повідомило, що відлуння землетрусу відчули деякі жителі Одеси.

Жителі повідомили, що найбільше його відчули жителі Малиновського району. Дехто розповідає, що у квартирах дзвеніли люстри і тряслися меблі.

Для сейсмічної зони Вранча землетруси є нормальним явищем, раз на декілька років тут фіксують поштовхи магнітудою в діапазоні від 5 до 6. Зазвичай після таких землетрусів не буває афтершоків. Румунські сейсмологи стверджують, що руйнування здатні спричинити землетруси магнітудою 6,5 і вище.

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