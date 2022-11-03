Системи IRIS-T SLM, NASAMS та Patriot зможуть працювати як одне ціле, - Повітряні сили

Західні системи протиповітряної оборони, поставлені союзниками Збройним Силам України, можуть працювати не окремо одна від одної, а об’єднано в єдиній інформаційній системі задля більшої ефективності захисту неба.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Безумовно, системи IRIS-T, NASAMS і навіть перспективна [для України] Patriot можуть працювати в єдиному інформаційному полі", - сказав речник ПС.

Він пояснив, що IRIS-T SLM "бачить, умовно кажучи, 250 цілей", - і одразу ця інформація надходить до операторів комплексів NASAMS чи Patriot.

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"Тобто якщо там не влучили і воно полетіло далі, відпрацюють уже по ній [цілі] інші системи. І це дуже серйозний крок у таку автоматизовану систему управління", - пояснив Ігнат.