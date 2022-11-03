Ексофіцеру корвету "Тернопіль", який обстрілює Україну ракетами з російського корабля, повідомили про підозру
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Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини протичовнового корвету "Тернопіль", який у 2014 році перейшов на бік ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Після захоплення окупантами його військової частини у Севастополі командир відмовився передислокуватись до Одеси й присягнув на вірність агресору", - йдеться в повідомленні.
Наразі він працює командиром бойової частини великого десантного корабля "Цезар Куніков" та вводить дані для запуску ракет по українських мирних містах.
За діяння зловмиснику загрожує позбавлення волі до 15 років.