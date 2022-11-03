Мінреінтеграції оприлюднило алгоритм дій на випадок втрати зв’язку з близькими через війну

У разі зникнення контакту із близькою людиною під час війни необхідно зібрати про неї максимально детальну інформацію, а також звернутися до поліції, Служби безпеки й Національного інформаційного бюро.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у міністерстві рекомендують:

- бити на сполох, якщо близька людина три доби та більше не виходить на зв’язок;

- написати заяву до Національної поліції про зникнення людини;

- зібрати максимально детальну інформацію про зниклу людину - зокрема, особливі прикмети, останнє відоме місце перебування.

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"Знадобляться будь-які дрібниці: від медичної довідки, яку вона отримала напередодні зникнення до контактів чи адрес людей, з якими спілкувалася. Важливо пригадати, коли востаннє близька людина виходила на зв’язок і в який спосіб вона це робила", - пояснили в установі.

Окрім того, у Мінреінтеграції радять звернутися до Національного інформаційного бюро (НІБ). Бюро приймає звернення про полон, зникнення, депортацію/примусове переміщення дорослих та дітей, примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, а також загибель.

На додачу міністерство рекомендує звернутись до СБУ й Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також здати генетичний матеріал, який може стати у нагоді при проведенні експертизи.