У Силах тероборони ЗСУ розпочали навчальний курс "Вишкіл капітанів": Участь візьмуть понад пів сотні командирів підрозділів

Курс стартував цього тижня у Силах територіальної оборони Збройних сил України. У ньому беруть участь понад пів сотні командирів підрозділів, які вивчатимуть найкращі практики країн-членів НАТО з урахуванням українського військового досвіду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Курс відбувається за підтримки благодійних фондів "Spirit of America" ("Дух Америки"), "Повернись живим" та уряду Великої Британії, який допоміг з підготовкою інструкторів.

Курс розроблений на основі стандартів планування виконання бойових завдань в країнах НАТО з урахування новітнього досвіду ведення бойових дій в російсько-українській війні. Інструктори "Вишколу капітанів" мають бойовий досвід та пройшли підготовку у Великій Британії.

"За багато місяців великої війни ми пересвідчилися, що бойовий дух наших бійців найбільшою мірою залежить від спроможності командирів. Так само від мудрості командира часто залежить життя бійців. Підготовка військових лідерів і розвиток нової культури військового лідерства допоможе зробити нас сильними та спроможними. Ми розпочинаємо навчання військових лідерів Сил ТрО - навчання наших командирів і офіцерів штабів. Якісне і спроможне військове лідерство - це наша потужна зброя, яка здатна стримувати та відлякувати нашого ворога", - наголосив під час відкриття Командувач Сил територіальної ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра.

"Я мріяв про цей день, відколи завершив своє навчання на капітанських курсах у Форті Беннінг у США. Знання і навички, які я тоді отримав, впродовж років служили мені найкращим інструментом для ухвалення рішень і управління підрозділами. Тоді я усвідомив значення вислову "військовий лідер – це той, хто примножує силу"", - сказав начальник штабу - заступник Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ бригадний генерал Сергій Собко.

"Фонд підтримує українське військо з 2014 року. З 2016-го працює наш інструкторський напрямок, який навчає армійців саперній і снайперській справі, стрільбі з закритих позицій, аеророзвідці і тактичній медицині. З 2019 року ми також почали розвивати нетипові для військових, але дуже важливі, напрямки навчання — курси лідерства для офіцерів. З 24 лютого навчання особового складу стало критично важливим для обороноздатності країни. Від того, наскільки підготовленими будуть офіцери на місцях, напряму залежить успіх Сил оборони. Тож проєкт "Вишкіл капітанів" готуватиме бойових офіцерів - тих, хто приймає рішення в реальному житті, а не на карті", - коментує директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Протягом 2022-2023 "Вишкіл капітанів" пройдуть понад 1000 офіцерів Сил територіальної оборони ЗСУ - командирів рот та офіцерів штабів. Навчальний курс складається з блоків, присвячених історії боротьби за незалежність України, теорії військової справи, лідерству, керуванню підрозділом та процедурам планування бойових операцій.