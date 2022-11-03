У низці районів Києва 3 листопада будуть екстрені відключення електрики, - ДТЕК
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Без світла залишаться мешканці Виноградаря, Куренівки, Оболоні, Троєщини, а також Деснянського, Дарницького і Дніпровського районів.
Про це повідомив Telegram-бот ДТЕК Київські електромережі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.
Через значне зростання споживання електроенергії 3 листопада застосують не тільки планові, а й екстрені обмеження електропостачання.
"Ми починаємо їх виконувати вже зараз. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", - йдеться у повідомленні.
Українців закликають максимально обмежувати енергоспоживання, особливо в пікові години, адже енергетична інфраструктура зазнала великих пошкоджень через російські терористичні удари.