У низці районів Києва 3 листопада будуть екстрені відключення електрики, - ДТЕК

Без світла залишаться мешканці Виноградаря, Куренівки, Оболоні, Троєщини, а також Деснянського, Дарницького і Дніпровського районів.

Про це повідомив Telegram-бот ДТЕК Київські електромережі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

Через значне зростання споживання електроенергії 3 листопада застосують не тільки планові, а й екстрені обмеження електропостачання.

"Ми починаємо їх виконувати вже зараз. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 3 листопада у Києві та 10 областях діятимуть графіки аварійних та погодинних відключень електроенергії

Українців закликають максимально обмежувати енергоспоживання, особливо в пікові години, адже енергетична інфраструктура зазнала великих пошкоджень через російські терористичні удари.