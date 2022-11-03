ЗСУ зруйнували баржеву переправу, яку росіяни звели під Антонівським мостом, - ОК "Південь"

Баржева переправа, яку російські окупанти проклали під Антонівським мостом у Херсоні, критично пошкоджена та непридатна для використання.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Спікерка ОК "Південь" зазначила, що росіяни повністю перекрили рух через річку Дніпро, заборонили цивільним використання будь-яких плавзасобів.

За словами Гуменюк, це може свідчити, що окупанти намагаються виключно для себе використовувати переправи, які все ще можуть функціонувати, і плавзасоби, які вони вкрали у місцевих жителів.

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"Але бойові дії продовжуються, ми тримаємо вогневий контроль. Зокрема, Антонівська переправа - альтернативна, яка була створена вздовж мосту, зараз абсолютно не може бути використана, тому що вона критично пошкоджена", - повідомила речниця ОК "Південь".