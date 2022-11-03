Скасувати статус переселенця або змінити місце реєстрації можна буде у "Дії", - Мінцифри

За допомогою цифрових сервісів українці, які повернулися додому, можуть не витрачати час на перереєстрацію в центрах соціального захисту.

Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медіацентр Україна - Укрінформ.

"Чому це важливо, якщо говорити про скасування статусу ВПО. Людина, яка повернулася додому, вона не хоче йти до центрів соціального захисту, скасовувати статус ВПО. Для неї був стрес поїхати, а ми ще змушуємо її стресувати після повернення додому", - пояснив він.

За словами Баніка, нові сервіси зекономлять час людей та зроблять взаємодію із державними органами значно зручнішими.

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