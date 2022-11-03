Україна повернула з полону 107 військових, зокрема 74 захисників "Азовсталі". ВІДЕО+ФОТО

Україна повернула з російського полону 107 військових. Шестеро з них - офіцери, інші - рядові та сержанти.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці серед яких троє "азовців". 74 бійця захищали "Азовсталь". Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто", - йдеться в повідомленні.

"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні. Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них", - додав Єрмак.

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