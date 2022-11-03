Громадян Німеччини закликали терміново покинути Іран
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Міністерство закордонних справ Німеччини закликає своїх громадян терміново залишити Іран через ризик довільних арештів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на МЗС Німеччини.
"Для громадян Німеччини існує конкретний ризик бути довільно заарештованими, допитаними та засудженими до тривалих термінів тюремного ув'язнення. Насамперед ризику наражаються особи з подвійним громадянством, які мають іранське громадянство на додаток до німецького. У недавньому минулому мала місце велика кількість довільних арештів іноземних громадян", - йдеться у повідомленні.
У МЗС ФРН попереджають, що ситуація в Ірані загострилася на тлі протестів після загибелі молодої іранки.