Громадян Німеччини закликали терміново покинути Іран

Міністерство закордонних справ Німеччини закликає своїх громадян терміново залишити Іран через ризик довільних арештів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на МЗС Німеччини.

"Для громадян Німеччини існує конкретний ризик бути довільно заарештованими, допитаними та засудженими до тривалих термінів тюремного ув'язнення. Насамперед ризику наражаються особи з подвійним громадянством, які мають іранське громадянство на додаток до німецького. У недавньому минулому мала місце велика кількість довільних арештів іноземних громадян", - йдеться у повідомленні.

У МЗС ФРН попереджають, що ситуація в Ірані загострилася на тлі протестів після загибелі молодої іранки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран постачає Росії дрони морським та повітряним шляхами, їхня збірка може бути налагоджена й у Білорусі, - Центр національного спротиву. КАРТА