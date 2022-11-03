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Громадян Німеччини закликали терміново покинути Іран

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іран
Міністерство закордонних справ Німеччини закликає своїх громадян терміново залишити Іран через ризик довільних арештів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на МЗС Німеччини.

"Для громадян Німеччини існує конкретний ризик бути довільно заарештованими, допитаними та засудженими до тривалих термінів тюремного ув'язнення. Насамперед ризику наражаються особи з подвійним громадянством, які мають іранське громадянство на додаток до німецького. У недавньому минулому мала місце велика кількість довільних арештів іноземних громадян", - йдеться у повідомленні.

У МЗС ФРН попереджають, що ситуація в Ірані загострилася на тлі протестів після загибелі молодої іранки.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Виктор Павлов 986ba9d7
    Надеюсь отбомбят Иран по полной.Чтобы все заводы хоть как-то связанные с военкой в пыль разнесли.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Хочется верить, что эти призывы связанны с планами сильных мира сего покончить с ВПК ирана одним, массированным ударом.
  • Григорич 3719c178
    МЗС Німеччини, перекладіть текст російською - Міністерство закордонних справ Німеччини закликає москалів терміново поїхати, полетіти. поповзти в Іран через ризик класного життя та безмежних субсидій.
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